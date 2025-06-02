Матвейчев: Ни дня без «Орешника». Россия запустила серийное производство

Россия наладила серийное производство ракетной системы «Орешник» и оставляет за собой право применить ядерное оружие, если перед ней возникнет угроза существованию государства.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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