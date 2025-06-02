Матвейчев: Ни дня без «Орешника». Россия запустила серийное производство

Анатолий Лапин.  
02.06.2025 10:23
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Экономика


Россия наладила серийное производство ракетной системы «Орешник» и оставляет за собой право применить ядерное оружие, если перед ней возникнет угроза существованию государства.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия наладила серийное производство ракетной системы «Орешник» и оставляет за собой право применить ядерное...

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«Понятно, что у всех есть козыри в рукаве, особенно у нас. Есть те же самые «Орешники», которые делаются сейчас, – ни одного дня не проходит, чтобы у нас, так сказать, не становилось, условно говоря, одним «Орешником» больше. Я уж не знаю, сколько нужно времени для того, чтобы сделать там одну боеголовку или ракету, но понятно, что они днём и ночью делаются и клепаются.

И это оружие, в отличие от атомного оружия, не наносит такой, скажем так, экологический, гуманитарный ущерб, как применение атомного оружия. А вот эти вещи мы в какой-то момент, как сказано в нашей доктрине безопасности, если нашему государству будет грозить какой-то серьезная угроза экзистенциальная, то мы можем начать это все применять», – заявил Матвейчев.

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