Малюк завидует Буданову и готовит гвардию из неонацистов Билецкого

14.08.2025 12:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 648
 
Дзен, Сожрите друг друга, Спецслужбы, Украина


Последнее интервью главы СБУ Василия Малюка [заочно арестован в РФ] представляет собой классический образец предвыборной технологии.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт с иронией оценил последнее интервью главаря СБУ, где тот «уворачивается от «Искандеров».

«Малюку не дают покоя лавры [начальника ГУР, объявленного Россией в розыск] Буданова», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что Буданов регулярно появляется в СМИ, отчего у него растут политические рейтинги.

«Как член команды Ермака Малюк тоже хочет стать говорящей головой и ньюсмейкером. И главное – он хочет создать свою гвардию. Почему он так уделяет внимание [основателю запрещенного в РФ «Азова»] Билецкому. Потому что Билецкий должен стать одним из главных выразителей настроений военных, чтобы не дать голоса Залужному, Буданову и другим. Билецкий контролируемый, прогнозируемый, он свой. Поэтому Билецкий держит весь фронт практически», – оценивает политолог последние комплименты Малюка в адрес Билецкого.

