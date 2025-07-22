«Маленькая коррумпированная диктатура – вдобавок проигрывает войну» – Латынина об Украине
Беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина призналась, что было неожиданно узнать как «её отменили за антиукраинскую пропаганду», однако удивительного в этом ничего не нашла.
Так Латынина эфире телеканала-иноагента «Дождь» прокомментировала введение Зеленским санкций против нее, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я привыкла, это не первый раз. Но, конечно, несколько неожиданно со стороны… когда начиналась война, я очень всячески поддерживала Украину, всячески поддерживала Зеленского. Я думаю, что моя эволюция достаточно типична для некоторой части людей, которые в начале войны были шокированы нападением на Украину.
И по мере того, как вели себя украинские власти, подумали – а какой смысл поддерживать маленькую коррумпированную диктатуру, которая вдобавок проигрывает войну, в войне с большой коррумпированной диктатурой?
Кстати, даже несколько более эффективной, которая войну выигрывает. Тем более, первая – настаивает на том, что вы генетические рабы и вообще какие-то недочеловеки», – высказалась Латынина.
Она подчеркнула, что не поддерживает ни одну из сторон и занимает «позицию наблюдателя».
«Абсолютно бесполезно «топить» за скорейшее заключение мира в ситуации, когда Трамп выписался из этой войны, Европа считает, что эта война должна продолжаться как можно дольше. О чём много политиков, включая главу немецкой разведки, говорило совершенно открыто, что чем больше два осколка бывшей Российской империи будут стирать друг друга, тем они меньше представляют опасности для Европы.
Путин будет продолжать войну, поскольку у него есть стратегическое преимущество. А Зеленский будет продолжать войну, поскольку пока война продолжается – таким способом оно остаётся у власти. В этой ситуации бегать и кричать, что давайте немедленно прекратим войну, конечно, могут политики, но независимый наблюдатель не должен выставлять себя дураком», – рассуждала иноагент.
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