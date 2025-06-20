«Лучше, чем предсказывал Банк России» – Путин дал отповедь кликушествующим сислибам

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ВВП России последние два года прибавлял 4%, то есть темпами выше мировых. В половине 2025 года российский ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении, а в апреле – 1,9%. При этом «не нефтегазовый ВВП» в 2023 году вырос на 7,2%, в 2024 – 4,9%. Более того сырьевой вклад в экономику России оказался даже отрицательным.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При этом рост ВВП был завязан не только на ОПК, как некоторые считают. Да, ОПК сыграл свою роль, но со знаком плюс отличились сельское хозяйство, промышленность, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрии. Экономика России становится сложной и многогранной. Сведения о том, что она чисто сырьевая, явно устарели», – сказал Путин.

По его данным, Россия занимает четвертое место в мире по валовому ВВП, в Европе – первое. Президент сообщил, что инфляция снизилась до 9,6%.

«Инфляционная динамика развивается лучше, чем даже предсказывал Банк России, что позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики», – сказал Путин.

Он прокомментировал мрачные прогнозы, прозвучавшие на ПМЭФ.

«Некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, нельзя допустить. Я знаю, что на площадках форума шли дискуссии между правительством и ЦБ РФ. Нужно вести грамотную продуманную налоговую и денежно-кредитную политику, настраивать механизмы роста», – сказал Путин.

О «грани перехода в рецессию» и «охлаждении экономики» ранее заявил на ПМЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что сейчас в экономике наблюдается «похолодание». А глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала происходящие процессы «выходом из перегрева».

Сегодня глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров высказал опасение, что «у государства денег может не хватить», и Россия может повторить судьбу СССР.