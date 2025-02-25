Лондон и Анкара не спасут Баку от гнева Москвы

 
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Сообщения о закрытии в Баку «Русского дома» и редакции Sputnik указывают на серьезное ухудшение российско-азербайджанских отношений. Действия Ильхама Алиева выглядят как целенаправленная политика дистанцирования от России.

Формальный повод – недавняя авиакатастрофа, унесшая жизни десятков людей. Расследование еще не завершено, но из Баку звучат обвинения в адрес РФ. Хотя расшифровки переговоров экипажа с диспетчерами подтвердили профессионализм и ответственность российских специалистов, которые несколько раз предлагали аварийную посадку на различных аэродромах Северного Кавказа. Но в итоге действия пилотов оказались иными, ведь они также руководствовались распоряжениями из Баку.


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Вместо диалога и попыток выяснить все обстоятельства случившегося, так как в этот день аэропорт Грозного «случайно» атаковали украинские БПЛА, азербайджанская сторона, наоборот, продолжает использовать эту трагедию с самолётом для дальнейшего накручивания антироссийской пропаганды

Мы уже писали, что это явная провокация, которая имеет много общих черт с крушением малазийского рейса MH17 над Украиной в 2014 году, когда аналогичным способом во всём обвинили Москву. И сейчас есть все основания утверждать, что как тогда, так и сейчас за гибелью азербайджанского воздушного судна стоят английские спецслужбы. Ведь именно по их наводке действовали и дроны ВСУ, зная, что в небе в это время находится борт авиакомпании AZAL.

И разрыв отношений Баку с Москвой, очевидно, готовился уже давно.

Дело еще и в том, что власти Азербайджана не желают окончательного военного и политического поражения Киева, так как амбиции по дальнейшей экспансии в регионе предполагают планы по оккупации «Западного Азербайджана» в Армении, милитаризацию Каспия и окончательное выдавливание России из региона.

«Драма с азербайджанским самолётом, который долетел и разбился в Актау, стала определённым поводом для роста антироссийской пропаганды», – говорит известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Россия вынуждена будет предпринять в целях самозащиты ряд решительных мер по нейтрализации этих враждебных действий. В первую очередь может пострадать азербайджанский бизнес, который получал непомерные преференции на территории РФ. Ощутят на себе последствия и аграрии из Баку, которые только наращивали поставки своих овощей и фруктов на бездонный российский рынок.

Не надо также забывать, что местная диаспора являлась и является рассадником различных криминальных и полукриминальных группировок, будучи еще и кадровой базой для разветвлённой сети азербайджанских спецслужб внутри России. Наверняка чекисты получат сейчас дополнительную мотивацию для раскрытия и пресечения деятельности преступных сообществ и разведывательных структур Азербайджана, которые как мы знаем, активно снабжают сведениями СБУ и ГУР Украины.

И это только начало и лишь первое, что можно назвать в перечне действий, которые могут быть предприняты в отношении тех же азербайджанских олигархов, являющихся кошельками семьи Алиева.

Кстати, антироссийский пыл правящей азербайджанской верхушки ничем не подкреплен.  Реджеп Эрдоган откажется безоговорочно поддерживать своего каспийского вассала Ильхама Алиева. В определённый момент «Великая Порта» попросту отпрыгнет от Баку как от прокажённого.

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