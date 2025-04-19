«Курский выступ окончательно превращается в Сумской фронт» – украинский эксперт
Площадь «серой зоны» в Сумской области, которую контролируют ВС РФ, составляет уже почти в два раза больше, чем остатки плацдарма ВСУ на Курщине.
Об этом в своём видоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Продолжает деградировать ситуация на курском выступе, и за неделю украинская армия потеряла ещё половину тех территорий, которые контролировала. Сейчас украинская армия контролирует около 30 км курского выступа, хотя семь дней назад она контролировала практически 55 кв.км. Более того, если посмотреть на карту, само украинское присутствие в Курской области оказалось рассечённым на две части по линии границы.
Хотя, мы понимаем, что Курская и Сумская область на сегодня стали общим фронтом. Более того, в серой зоне находится сегодня около 50 кв.км территории, в том числе значительные территории от Журавки до Басовки на Сумской области», – подвёл итоги недели Бортник.
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