«Курский выступ окончательно превращается в Сумской фронт» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
19.04.2025 20:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 172
 
Дзен, Спецоперация, Сумы, Украина


Площадь «серой зоны» в Сумской области, которую контролируют ВС РФ, составляет уже почти в два раза больше, чем остатки плацдарма ВСУ на Курщине.

Об этом в своём видоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Площадь «серой зоны» в Сумской области, которую контролируют ВС РФ, составляет уже почти в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Продолжает деградировать ситуация на курском выступе, и за неделю украинская армия потеряла ещё половину тех территорий, которые контролировала. Сейчас украинская армия контролирует около 30 км курского выступа, хотя семь дней назад она контролировала практически 55 кв.км. Более того, если посмотреть на карту, само украинское присутствие в Курской области оказалось рассечённым на две части по линии границы.

Хотя, мы понимаем, что Курская и Сумская область на сегодня стали общим фронтом. Более того, в серой зоне находится сегодня около 50 кв.км территории, в том числе значительные территории от Журавки до Басовки на Сумской области», – подвёл итоги недели Бортник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить