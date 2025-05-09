«Китай и США просили Киев не бить по параду. По Крыму и мосту можно» – Фесенко
Американцы и китайцы не менее русских не заинтересованы в том, чтобы Украина ударила 9 мая по Москве.
Об этом на канале «Сейчас» заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Китайцы тоже обеспокоены. И некоторые источники свидетельствуют, что и американцы нас немного предупредили – не провоцируйте этого русского медведя, не дёргайте его за усы, чтобы он потом вам не ответил чем-то плохим.
Да, я думаю, и Китай нас тоже предупредил не прямо, не официально, что не нужно ничего плохого делать по Москве, по Красной площади, потому что там будет товарищ Си Цзиньпин. Не хотите испортить отношения с Китаем? Можете бить по Крыму, по Крымскому мосту, но не трогайте там, где будет Си. Вот такие предупреждения точно могли быть», – сказал Фесенко.
При этом он с абсолютным пониманием отнёсся к всплывшей в медиа теме возмездия «Орешником».
«И «Орешник» неслучайно появился, это русские нам угрожают – если вы нам сделаете плохо, мы вам сделаем тоже плохо. Официальная российская власть понимает, что сейчас, например, не стоит поднимать тему ядерного оружия, потому что это могут неправильно понять американцы, и вообще это может испортить весь дальнейший процесс.
А вот угроза и предупреждение «Орешником» – это целиком нормально. Именно поэтому эта тема используется и как пропагандистский инструмент, и нас предупреждают, чтобы не делать каких-то плохих вещей, иначе мы тоже можем ударить», – заключил политолог.
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