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Американцы и китайцы не менее русских не заинтересованы в том, чтобы Украина ударила 9 мая по Москве.

Об этом на канале «Сейчас» заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китайцы тоже обеспокоены. И некоторые источники свидетельствуют, что и американцы нас немного предупредили – не провоцируйте этого русского медведя, не дёргайте его за усы, чтобы он потом вам не ответил чем-то плохим. Да, я думаю, и Китай нас тоже предупредил не прямо, не официально, что не нужно ничего плохого делать по Москве, по Красной площади, потому что там будет товарищ Си Цзиньпин. Не хотите испортить отношения с Китаем? Можете бить по Крыму, по Крымскому мосту, но не трогайте там, где будет Си. Вот такие предупреждения точно могли быть», – сказал Фесенко.

При этом он с абсолютным пониманием отнёсся к всплывшей в медиа теме возмездия «Орешником».