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Сегодня утром ряд российских СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, будто Кремль отдал приказ военным наметить цели в Киеве для удара ракетами «Орешник» в случае, если ВСУ попробуют сорвать парад Победы в Москве 9 мая. Утверждалось, что это якобы уже вызвало панику среди киевских элит, которые срочно вывозят свои семьи.

Однако, похоже, что в реальности вбросы об «Орешнике» врага не напугали, а русских патриотов лишь расстроили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пишут, что Кремль «дал указание определить цели в Киеве для Орешника». Потому что Киев решил не соблюдать предложенное перемирие. Только два вопроса – за три года цели не определены? Второй вопрос – столь громкий анонс в провластных каналах РФ должен предупредить киевскую власть об опасности, чтобы они могли спрятать своих и опять подставить чужих? Как-то слишком гениально опять», – изумляется артист Мариинского театра Август Амонов.

«В боевую готовность приведен не только орешник, но и … Боярышник», – издевается украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Орешник» уже неделю должен падать на Киев без перерывов на обед, а не существовать в призрачных угрозах официальных лиц. Хохлам удалось главное – напрячь Россию в ожидании 9 мая. И не парада ожидает Россия в этот день, вообще смысл парада несколько размывается объективной реальностью», – отмечает военкор Дмитрий Стешин.

«Вброс про Орешник абсолютно тошнотворный. Понятно, что эффективным медиаменеджерам… понятие стыда не знакомо. Вот поэтому, все прочие испытывают чувство испанского стыда», – признает радиоведущий Сергей Мардан.

Обозреватель Максим Калашников считает, что «Орешником» нужно бить по другим целям.