Каспаров: Первой под нож пойдёт Литва, срочно нужны добровольцы на F-16

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В обороне восточной Европы самое слабое звено – это Прибалтика, и Литва, в частности.

Об этом бежавший на Запад бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой прогноз: к сожалению, ничего не случится. НАТО панически боится конфликта. Поэтому вся надежда на Украину, куда идёт оружие, деньги, они будут платить сколько могут. Я, конечно, не понимаю, почему не открывают шлюзы для добровольцев, потому что, я думаю, набралось бы много реально добровольцев из натовских стран, те же пилоты F-16, которых не хватает. Но это часть, на сегодняшний день, политики Запада избегания эскалации», – посетовал Каспаров.

Тем не менее, он подчеркнул, что «эскалация неизбежна».