Иноагент Венедиктов в восторге от «операции посикунчики»

Максим Столяров.  
08.12.2025 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1140
 
Медиа осветили визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера таким образом, что в тени осталась встреча главы МИД Китая с Шойгу и Лавровым, где говорили явно не об экономике.

Об этом заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как все кричали – Уткофф и Кушнер едят в ресторане «Savva» посикунчики… Я должен вам сказать, что там хорошие посикунчики! Я их ел – до них», – ностальгически припомнил престарелый релокант.

«Да, Путин же опоздал на 2,5 часа. Но я не про то. Без всякого опоздания, без всякого сообщения министр иностранных дел Китая прилетает в этот момент в Москву и ведёт переговоры сначала с Шойгу, секретарем Совбеза, а потом с Лавровым, которого уже зарыли и отправили в Сибирь к декабристам. И  все кричат: «А, Кушнер, смотрите, он ходит, о, по Красной площади!». А Ван И едет в особняк и ведет там переговоры по безопасности с Шойгу и Лавровым.

Вот вам история, как вот эти крики – «посикунчики!» – перекрывают реально важную новость. Потому что появление секретаря Совбеза Шойгу как игрока в этом – означает, что это разговор не об экономических отношениях между Россией и Китаем…

Ровно в тот момент, когда Кушнер с Уиткоффом входят в Кремль. И все камеры там. А там что? Никакого коммюнике, никаких результатов. Тихо прилетел, Тихо улетел», – обратил внимание Венедиктов.

«Они отвлекают внимание. Вот, снова «посикунчики». Скажите, как интересно! Какой там Ван И? Какой там Китай? Он же не ел посикунчики. И все про посикунчики. Очень хорошо. Отлично проделанная операция», – развёл конспирологию иноагент.

