Германия может надеть вышиванку на «Таурус»

Анатолий Лапин.  
29.05.2025 13:08
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен


Чтобы избежать негативных для себя последствий со стороны России, Германия вместо прямых поставок ракет «Таурус» на Украину может передать ей технологии их изготовления или отправить по частям.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы избежать негативных для себя последствий со стороны России, Германия вместо прямых поставок ракет...

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«Германия выделяет деньги для помощи Украине в разработке украинских ракет. Знаете, как бы, условно говоря, не ехал-ехал «Таурус», пересек границу и не превратился в «Вышиванку»… Если Германия сейчас включится, это будет серьезный толчок для Украины. Так же, как это случилось, например, с надводными дронами в сотрудничестве и кооперации с Британией, у нас появилась целая линейка своих надводных дронов. Так же, как это случилось сегодня в артиллерии, частично в бронетехнике. Например, бронированные машины, которые Украина выпускает – «Козак» и все остальные», – сказал эксперт.

По его словам, без западных комплектующих украинцы не могли бы выпускать эту технику.

«По многим другим направлениям, это надо понимать. Поэтому я не сказал бы, что дверь перед «Таурусами» захлопнулась. Мне кажется, сохраняется неопределенность в этом вопросе, несмотря на коалиционное соглашение между партиями в Германиями. Если не полностью, то по частям Украина может получить «Таурусы» в виде каких-то технологий, в виде немецкой помощи в разработке своих ракетных программ», – заявил Бортник.

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