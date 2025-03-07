Геополитика подвела: в Генплане Севастополя обошли вниманием морской порт

Севастополь как морской торговый порт слабо отражен в новом Генплане Севастополя.

На это в эфире программы «ForPost Реактор» обратил внимание экономист, финансовый аналитик Алексей Яковлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается гражданских отраслей – туризм, сельское хозяйство, – отмечено судостроение. Не знаю, насколько серьезными будут перспективы, потому что судостроение – это науко- и трудоемкая отрасль, и восстановить его будет очень сложно. Это заложено, будем надеяться, что судостроение получит второе или уже третье дыхание.

Что не сильно отмечено и на что стоит обратить внимание – это транспортная инфраструктура. Несмотря на то, что мы привыкли говорить, что Севастополь – это тупик, и дальше ничего нет, то это не так. За нами море, серьёзный транспортный объект. По морю идет основной товарооборот в мире, морскими перевозками. Почему-то не сильно это отмечено, что у нас есть морской порт, который с изменением общественно-политической ситуации нужно развивать, и это достаточно большие денежные средства», – отметил эксперт.