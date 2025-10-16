«Гениально» или рискованно? Реакция экспертов на встречу в Будапеште Путина и Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эксперты в России по-разному отреагировали на неожиданную новость о предстоящей встрече лидеров США и РФ в Будапеште.

О саммите Путин-Трамп в столице Венгрии сегодня объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Политик Олег Царёв считает, что теперь вопрос поставок «Томагавков» должен «сам собой сняться с повестки дня до встречи с Путиным в Будапеште».

«А то неудобно будет как-то встречаться. Гениальный ход. Трамп мастер публичной политики. Ждал чего-то от Трампа подобного», – написал Царёв.

Тем не менее, некоторые эксперты ряд тезисов оценивают скептически.

«Я бы не спешил отменять поставки «Томагавков» в преддверии и из-за встречи в Будапеште. Во-первых, мы имеем дело со лживыми и циничными «партнёрами», для которых переговоры – инструмент войны. Во-вторых, Трамп нестабилен и непоследователен или, по крайней мере, хочет таким казаться. За последний год мы узнали цену его слова», – предостерегает политолог Алексей Ярошенко.

Политолог и телеведущий Алексей Пилько выразил мнение, что Трамп хочет встречу в Будапеште, чтобы ещё раз попытаться продавить российскую позицию по территориям и добиться заморозки по линии фронта. При этом он также считает преждевременным считать, что тема «Томагавков» снята полностью.

«Пока наблюдается своеобразный дипломатический маятник, который качается между полюсами под названием «новое обострение» и «компромиссное решение». И далеко не факт, что уже в ноябре мы не увидим поставки пресловутых «Томагавков» на Украину и ужесточение позиций сторон», – отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, Будапешт выбран, чтобы попытаться двустороннюю встречу превратить в трёхстороннюю.

«Украина находится недалеко и возможно Трамп рассчитывает убедить Путина встретиться на троих с Зеленским. Как минимум, попытка превратить двусторонний саммит в трёхсторонний будет. Вопрос только в том, согласится ли на неё российская сторона?» – рассуждает Пилько.

Политолог Александр Носович ломает голову, как Путин полетит в Будапешт – через Румынию или Польшу?