«Путин и Трамп готовят встречу в Будапеште» – помощник президента РФ Ушаков

Максим Столяров.  
16.10.2025 22:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 134
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о подготовке к встречи в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, была достигнута договоренность о том, что представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой встречи, которая может пройти, например, в Будапеште.

Сроки встречи Путина и Трампа могут проясниться по итогам телефонных переговоров Лаврова и Рубио, которые пройдут в ближайшие дни. При этом Будапешт как место встречи был предложен именно Трампом.

Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Украине ракет «Томагавк», говоря о которой, Путин повторил, что они не изменят ситуации на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям стран.

Также Трамп пообещал на завтрашней встрече с Зеленским в Овальном кабинете учесть все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, опубликовал «твит» по итогам переговоров. По его словам, стороны много времени посвятили обсуждению торговли между РФ и США после окончания боевых действий на Украине.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец этой «позорной» войне между Россией и Украиной.

Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодня по телефону был достигнут большой прогресс», – прокомментировал Трамп.

