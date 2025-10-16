«Путин и Трамп готовят встречу в Будапеште» – помощник президента РФ Ушаков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о подготовке к встречи в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, была достигнута договоренность о том, что представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой встречи, которая может пройти, например, в Будапеште.

Сроки встречи Путина и Трампа могут проясниться по итогам телефонных переговоров Лаврова и Рубио, которые пройдут в ближайшие дни. При этом Будапешт как место встречи был предложен именно Трампом.

Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Украине ракет «Томагавк», говоря о которой, Путин повторил, что они не изменят ситуации на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям стран.

Также Трамп пообещал на завтрашней встрече с Зеленским в Овальном кабинете учесть все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, опубликовал «твит» по итогам переговоров. По его словам, стороны много времени посвятили обсуждению торговли между РФ и США после окончания боевых действий на Украине.