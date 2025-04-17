Генерал ВСУ: Западная техника показала свою неэффективность

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Не только киевское руководство ворует на войне, но зачастую и западные кураторы.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как показал опыт войны, как те же танки, которые не показали значительную эффективность, как ожидалось от тех же «Леопардов» первых и вторых, и так же с другими образцами техники. И немцы признают, что много предоставленных образцов не было эффективными на этой войне», – сказал Кривонос.

Он обратил внимание, что русские сохранили свои старые танки.

«Те, кто сейчас рвут на себе вышиванку, почему-то в своё время зарабатывали на этой стране. Вся техника, которую кацапня во время развала Союза законсервировала где-то за Уралом, они сейчас её эффективно используют. Да, она не такая эффективная, как Т-80, Т-90, тем не менее, эта техника представляет угрозу нашим военным. Что нам мешало сохранять эти танки? Ничто», – возмущается генерал.

Ведущий отметил, что снаряды Excalibur из-за российских систем РЭБ стали бесполезными, а «Леопард-2» чаще всего «используется как арта».

«Множество таких примеров, те же страшно дорогие дроны нам давали, они оказались неэффективными, и так и лежат на складах. Немецкие наземные дроны по 9 миллионов гривен значительно менее эффективны, чем те, что мы производим в 20 раз дешевле. А эффективность наших выше. Достаточно часто цена на войне и зарабатывание на крови относится не только к нашим руководителям страны, то и к тем, кто нам помогают», – ответил Кривонос.