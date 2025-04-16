Киевский авиаэксперт: F-16 себя не оправдали

Вадим Москаленко.  
16.04.2025 08:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


НАТОвские F-16, прибытия которых ещё недавно так ждали на Украине, оказались «не лучшим решением» для прифронтовой работы как средства ПВО, кроме того, по своим характеристикам западные истребители проигрывают боевым машинам российских ВКС.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил киевский аналитик в области авиации Константин Криволап, комментируя уничтожение украинского F-16 на днях.

НАТОвские F-16, прибытия которых ещё недавно так ждали на Украине, оказались «не лучшим решением»...

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«F-16 вообще…нет самолётов, которые могут работать против баллистики. То, что сбили F-16 – понимаете, мы выполняем задачи на грани возможного. F-16 в той комплектации, которая у нас есть, это поколение 4+. С той стороны Су-30СМ, Су-30СМ2, Су-34, Су-35. Это всё самолёты поколения 4++. У них радары видят в два раза дальше, у них ракеты бьют в два раза дальше, чем те, которые у нас», – рассказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Криволап подчеркнул, что НАТОвские истребители не могут компенсировать дефицит установок Patriot.

«F-16 для прифронтовой работы как средство ПВО, мне кажется, это не лучшее решение», – подытожил укро-эксперт.

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