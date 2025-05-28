«Где обещанные ракеты? Зеленский никогда не держит слова!» – Луценко

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский любит делать громкие и пафосные заявления, но никогда не воплощает своих обещаний в жизнь. 

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский любит делать громкие и пафосные заявления, но никогда не воплощает своих обещаний...

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«В октябре президент Украины Зеленский, мобилизуя страну, заявил, что у нас уже 300 собственных ракет дальнего радиуса действия. Немножко позже он заявил, что они уже поставили на серийное производство и в следующем, то есть в этом 2025 году, их будет сделано не менее трех тысяч штук. Прошло почти полгода, якобы серьёзно должны были производиться дальнобойные ракеты. За полгода из трех тысяч – это полторы. Май все-таки не шестой месяц. Где хотя бы тысяча?» – возмутился Луценко.

Он не понимает, почему есть слова о ракетах, которых нет.

«Что делают русские? Мы это в Киеве видим уже трое суток. Сначала идет массированная атака «Шахедами», которая фактически истощает наше ПВО, а затем прилетает баллистика. Туда, куда они считают нужным, потому что ПВО хоть и срабатывает, но тяжеловато.

У нас также отправляются наши дроны против России, но за ними не летит ракета. Удар нашего дрона «Ярость» по любому российскому заводу действительно дает дыру, иногда пожар в цехе, но цех от этого не разрушен полностью, потому что за ним должна прилететь ракета.

Где серийное производство? Я уже перестал задаваться вопросом. Я просто знаю, что наша власть умеет делать классно только одно-слова. Как только доходит до вопросов производства, системы управления, контроля, поставок – их это пугает, и они тут же едут на следующее какое-то событие записывать следующее выступление. Вот и все. Такая у нас беда», – добавил экс-генпрокурор.

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