«Где обещанные ракеты? Зеленский никогда не держит слова!» – Луценко

Владимир Зеленский любит делать громкие и пафосные заявления, но никогда не воплощает своих обещаний в жизнь.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В октябре президент Украины Зеленский, мобилизуя страну, заявил, что у нас уже 300 собственных ракет дальнего радиуса действия. Немножко позже он заявил, что они уже поставили на серийное производство и в следующем, то есть в этом 2025 году, их будет сделано не менее трех тысяч штук. Прошло почти полгода, якобы серьёзно должны были производиться дальнобойные ракеты. За полгода из трех тысяч – это полторы. Май все-таки не шестой месяц. Где хотя бы тысяча?» – возмутился Луценко.

Он не понимает, почему есть слова о ракетах, которых нет.