Европа боится стать призом, который разделят Трамп и Путин

Европейские элиты опасаются, что Дональд Трамп и Владимир Путин, договорившись по Украине, фактически разделят контроль над континентом.

Об этом в эфире видеоблога «Надежда» заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас Европа пойдет на завершение войны — это будет поражением Европы, не Украины… Реалии таковы, что Европа боится даже уже не столько наступления России, сколько понимает, что в случае, если сегодня закончится война, может оказаться, что поражение нанесено не Украине. Украина как раз просто сможет передохнуть. Украина, хоть и в принципе может потерять территорию, но при этом сохранит свою государственность, сохранит выход к морю и так далее.

Европа понимает, что она становится призом в войне, который могут поделить между собой США и Россия. Призом, который сделает Европу полностью зависимой от цен на газ, которые будут решаться консенсусом между Вашингтоном и Москвой», – заявил Бондаренко.