Есть одно большое естественное ограничение: в Севастополе прогнозируют уровень доходов

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Задача Генплана Севастополя вывести город к 2046 году на среднероссийский уровень доходов на душу населения.

Об этом в эфире программы «ForPost Реактор» заявил и.о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Город богатый, если взять кадастровую стоимость, больше 2,7 триллиона рублей всей недвижимости. Генеральный план закладывает, что мы станем самодостаточным даже с небольшой прибылью на период его реализации. Да, действительно, у нас есть перекосы, связанные с содержанием социальной инфраструктуры, поступлениями в бюджет. Они растут хорошими темпами, но нам надо догонять среднероссийский уровень соотношений на одного работающего как прибыли в бюджет, так и самой заработной платы. Поэтому в Генплане эти предложения заложены. Конечно, мы к расчетному сроку выйдем только на общероссийский уровень», – отметил он.

Экономист, финансовый аналитик Алексей Яковлев добавил, что задача Генплана превратить Севастополь из развивающегося в самоокупаемый город, и акцент сделан не на производственной сфере, а на сфере услуг, поскольку Севастополь задекларировал 2,7 миллиона туристов в год. Но главная проблема Севастополя – это дефицит земли.