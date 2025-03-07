Есть одно большое естественное ограничение: в Севастополе прогнозируют уровень доходов
Задача Генплана Севастополя вывести город к 2046 году на среднероссийский уровень доходов на душу населения.
Об этом в эфире программы «ForPost Реактор» заявил и.о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Город богатый, если взять кадастровую стоимость, больше 2,7 триллиона рублей всей недвижимости. Генеральный план закладывает, что мы станем самодостаточным даже с небольшой прибылью на период его реализации.
Да, действительно, у нас есть перекосы, связанные с содержанием социальной инфраструктуры, поступлениями в бюджет. Они растут хорошими темпами, но нам надо догонять среднероссийский уровень соотношений на одного работающего как прибыли в бюджет, так и самой заработной платы.
Поэтому в Генплане эти предложения заложены. Конечно, мы к расчетному сроку выйдем только на общероссийский уровень», – отметил он.
Экономист, финансовый аналитик Алексей Яковлев добавил, что задача Генплана превратить Севастополь из развивающегося в самоокупаемый город, и акцент сделан не на производственной сфере, а на сфере услуг, поскольку Севастополь задекларировал 2,7 миллиона туристов в год. Но главная проблема Севастополя – это дефицит земли.
«Дефицит земли – это не вопрос Генерального плана. К сожалению, наш город не резиновый, как и Москва. Его нельзя расширить, площадь почти 1 тыс км² – и больше никак не сделаешь. Единственное – нужно рассмотреть развитие города, его выход за пределы Сапун-горы в сторону Штурмового, Сахарной головки.
Новые районы для Севастополя – это не столько Северная сторона. Потому что тоннель, который предусматривается Генпланом – это, конечно, хорошо. Но посмотрите на мегаполисы, тот же Нью-Йорк – там очень много тоннелей, и они все равно не решают транспортную проблему.
Развитие города связано больше с Южной стороной, чем с Северной. И действительно, там есть земли, которые можно использовать под городские нужды. Но в целом, конечно, земельный вопрос будет таким же острым, как он был», – заключил Яковлев.
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