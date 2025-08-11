«Это страшная ситуация»: экстремист-террорист Пономарёв сигналит о превосходстве Путина над Трампом

Игорь Шкапа.  
11.08.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 500
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Будущее Украины зависит от встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (иноагент, внесен в реестр экстремистов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Трамп хочет мира любой ценой, а потому согласился встретиться с российским лидером.

«И Трамп, и Путин абсолютно уверены в своих неотразимых способностях убеждать собеседника, манипулировать собеседником, делать сделки. Они оба считают, что в этом смысле – величайшие. Честно говоря, мне кажется, что Путин в этом смысле более талантлив, чем Трамп. Но Трампу этого точно не объяснить – он точно считает, что самый крутой с точки зрения переговоров», – тревожился экстремист.

Он характеризует предстоящую встречу как «страшную ситуацию».

«Потому что будущее Украины, мира, Европы зависит от личностных качеств одного человека – Дональда Трампа», – сокрушается иноагент.

