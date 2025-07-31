Пребывающие в отпуске ВСУшники сталкиваются с враждебным отношением и «злыми взглядами» простого населения.

Об этом на канале «Прямой» заявил украинский пропагандист в ВСУшник Андрей Соломка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, такие вещи есть. Хотя, в прошлом отпуске их было намного больше. Мне казалось, что когда люди видят тебя в форме, они все слишком враждебно настроены. Ты ловишь эти взгляды. А сейчас уже безразлично оно всё.

Такая вещь, которая больше всего задевает – это что всё больше людей забывают, что в стране до сих пор идёт война. Не где-то там, она тут, в нашем доме. И это чувствуют и гражданские, потому что часто долетает и до Киева.

И в этой ситуации не нужно думать, что кто-то где-то там остановит врага, что скоро всё изменится. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать. И не терять единства», – причитал Соломка.