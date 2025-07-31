«Это пугает» – ВСУшник жалуется на злобные взгляды людей в тылу
Пребывающие в отпуске ВСУшники сталкиваются с враждебным отношением и «злыми взглядами» простого населения.
Об этом на канале «Прямой» заявил украинский пропагандист в ВСУшник Андрей Соломка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть вещи, которые тебя триггерят в мирной жизни?», – спросил ведущий.
«Да, такие вещи есть. Хотя, в прошлом отпуске их было намного больше. Мне казалось, что когда люди видят тебя в форме, они все слишком враждебно настроены. Ты ловишь эти взгляды. А сейчас уже безразлично оно всё.
Такая вещь, которая больше всего задевает – это что всё больше людей забывают, что в стране до сих пор идёт война. Не где-то там, она тут, в нашем доме. И это чувствуют и гражданские, потому что часто долетает и до Киева.
И в этой ситуации не нужно думать, что кто-то где-то там остановит врага, что скоро всё изменится. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать. И не терять единства», – причитал Соломка.
«Нужно стоять плечом к плечу с теми, кто сейчас воюет. Поддержать Вооружённые силы или донатом, или какой-то помощью, которую вы можете предоставить. Это может быть что угодно, не обязательно дроны.
Но безразличие – как раз то, что больше всего замечается. Ты видишь его в глазах обычных прохожих на улице. Это больше всего пугает и злит. Но когда ты понимаешь, что многие украинцы остаются свидомыми – это успокаивает», – трепался Соломка.
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