Джонсон: «Трампу пора признать, что это мы спровоцировали войну»
Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что слишком высокомерно и поверхностно относится к его причинам.
Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отношение Трампа ко всему этому такое же, как у Бена Ходжеса – высокомерное, поверхностное, совершенно непродуманное. Он любит делать вид, что это просто какая-то ссора между Украиной и Россией. Например, одному нравится ванильное мороженое с ванильными зернышками, а другому нет, вот из-за чего они ссорятся.
Он не хочет брать на себя ответственность за то, что именно во время его президентства украинская армия увеличилась в четыре раза. Именно во время его первого президентского срока Украина начала получать смертоносное оружие в виде ракет «Джавелин», которые должны были использоваться против российских целей.
Именно в это время США проводили военные учения НАТО с Украиной, которые включали в себя десантные и противолодочные операции. А в сентябре 2020 года Пентагон Дональда Трампа решил, что это хорошая идея – позволить бомбардировщикам Би-52 пролететь над побережьем Крыма в рамках военных учений. Какое послание это отправило России?» – напомнил аналитик.
Он подчеркнул, что из-за предыдущих выходок Трампа, в Москве не считают его серьёзным миротворцем.
«Поэтому русские не считают США каким-то великим посредником, который просто говорит: «Эй, мы здесь, чтобы помочь, как мы можем помочь вам разобраться с этим бардаком?» Это мы создали этот чертов бардак.
Но это не понимают почти все в США. Сомневаюсь, что кто-то вообще об этом знает. Я не знаю, думает ли Трамп вообще об этом», – резюмировал Джонсон.
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