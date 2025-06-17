Двуличность российской эмиграции: Молчание на фоне ударов Израиля

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С начала СВО большая часть российских релокантов, уехавших штурмовать Верхний Ларс, публично осуждала РФ. А когда Израиль ударил по Ирану, нарушив международное право (суверенитет, Устав ООН), эти же деятели, оравшие на всех углах о «нежелании жить в стране, воюющей со своими соседями», как по команде захлопнули хлеборезки, а то и обожрались «этодругином», вывалив полную беспринципность и приверженность к двойным, тройным и кратным стандартам.

Одними из самых вонючих в осуждении СВО ожидаемо оказались диванные бойцы из «тель-авивского батальона», регулярно сверкавших своей тухлой «гражданской позицией». Из каждого утюга звучали яростные призывы к санкциям, осуждению, поддержке Украины, включая обещания приехать в Москву на «Абрамсе».

Всё изменилось, когда Израиль под видом «спасения мира от военной ядерной программы Тегерана» из воздушного пространства захваченной террористами Сирии напал на Иран, убив сотни гражданских.

Реакция релокантов ожидаема. Как воды в рот набрали. У тех, что ежедневно выкладывали гневные тексты о «зверствах» России, соцсети либо заполнены каляканьем на бытовые темы, либо обсуждением внутренних израильских проблем, либо оправданием убийства гражданских в Иране. Мол, иранские физики и их семьи – законная цель.

Критика, если и появляется, однобока и направлена на Иран («террористический режим», «угроза миру»). Принципы, так яростно отстаиваемые в контексте СВО, плавно исчезают из текстов.

Что это, как не двуличность?

Релоканты невольно делают медвежью услугу своей новой «родине», особенно когда рассуждают о праве Израиля на превентивный удар. Это работает в обе стороны, и как бы ни выпрыгивало из трусов воинство «тель-авивского батальона», выбранное ими оружие обоюдоострое, о которое легко порезаться.

Катить безоглядно бочку на РФ для эмигрантов себе дороже. Попав в список иноагентов, языкатые деятели становятся для нас отрезанными ломтями. Какими бы бардами и «властителями дум» они ни были в прошлом, в настоящем – они не более чем говорливое никто. Теперь до скончания века окучивать израильскую полянку площадью 22 тыс кв.км, где не разгуляешься. На «доширак» с сосисками хватит, а на новый «мерседес» – хрен по всей морде.