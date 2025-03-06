Дуда вспылил: Мы тоже потерпели от агрессии! Без нас никакой бы «допомоги» не было

Территория Польши с первых дней полномасштабного конфликта играет первостепенную роль в накачке Украины западным вооружением.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодарю вас, пан генсекретарь, за то, что вспомнили о вкладе Польши в оборону Украины, это действительно так. Мы с момента полномасштабного вторжения предоставляли поставки Украине, мы помогаем не только логистически, но и в других сферах. Польша стала местом прибежища для беженцев. Весь транспорт – гуманитарная поддержка, военная поддержка трансферируется через Польшу, мы рискуем ежедневно как государство, как польский народ.

Мы транспортировали ракеты, и к нам залетали ракеты. И у нас тоже есть жертвы, которые погибли от этих ракет. Российские самолёты залетали на нашу территорию. Мы стоим на пути этого риска для других частей мира!», – сказал он.