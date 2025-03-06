Дуда вспылил: Мы тоже потерпели от агрессии! Без нас никакой бы «допомоги» не было

Константин Серпилин.  
06.03.2025 21:49
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Территория Польши с первых дней полномасштабного конфликта играет первостепенную роль в накачке Украины западным вооружением.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Территория Польши с первых дней полномасштабного конфликта играет первостепенную роль в накачке Украины западным...

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«Благодарю вас, пан генсекретарь, за то, что вспомнили о вкладе Польши в оборону Украины, это действительно так. Мы с момента полномасштабного вторжения предоставляли поставки Украине, мы помогаем не только логистически, но и в других сферах. Польша стала местом прибежища для беженцев. Весь транспорт – гуманитарная поддержка, военная поддержка трансферируется через Польшу, мы рискуем ежедневно как государство, как польский народ.

Мы транспортировали ракеты, и к нам залетали ракеты. И у нас тоже есть жертвы, которые погибли от этих ракет. Российские самолёты залетали на нашу территорию. Мы стоим на пути этого риска для других частей мира!», – сказал он.

«Мы помогаем Украине 24 на 7, мы помогаем простым фактом того, что позволили всё это транспортировать через нашу землю, мы делали это от начала агрессии. Если бы мы не могли получать поддержку с других частей мира, если бы мы не открыли свои аэропорты, свои порты, свои трассы, то этой поддержки не было бы на Украине»», – вещал Дуда.

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