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Вчерашняя атака на российские военные аэродромы отодвинула на второй план новости о боях на земле.

Тем не менее, ВС РФ продолжают успешное наступление на ряде участков фронта, включая приграничье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, даже украинские источники признают, что в Сумской области ВСУ практически ежедневно теряют населенные пункты.

Последними территориальными приобретениями ВС РФ здесь стали села Алексеевка и Кондратьевка.

«Таким образом до стратегически важного пгт Хотень нам осталось пройти около 4 км, а до областного центра Сум расстояние сократилось до менее 18 км. Тем временем бои в Юнаковке сместились в южную часть села и вероятней всего скоро будет объявлено и о его освобождении. Это событие станет важным этапом в операции по освобождению Сум от тирании режима Зеленского так как севернее Юнаковки находятся поросшие лесом холмы, заняв которые мы сможем не только подтянуть свой левый фланг, но и получить удобную базу для дальнейшего накопления, а также размещения артиллерии, которая далее будет контролировать огнем всю территорию города», – описывает ситуацию уроженец Сумщины, российский военный блогер Юрий Подоляка.

Наступают российские войска и восточнее, где бои тоже перенесены на украинскую территорию. Здесь промежуточной целью является крупное (почти три тысячи человек до войны) село Мирополье.

В сети же продолжают напоминать, что относительно недавно украинский диктатор Владимир Зеленский провел фотосессию возле Сум. Отмечается, что примета работает – если он снимается возле прифронтового населенного пункта, то в будущем тот переходит под российский контроль, как это было, например, с Авдеевкой и Артемовском