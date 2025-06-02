До Сум уже менее 18 километров

Олег Кравцов.  
02.06.2025 09:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Сюжет дня, Украина


Вчерашняя атака на российские военные аэродромы отодвинула на второй план новости о боях на земле.

Тем не менее, ВС РФ продолжают успешное наступление на ряде участков фронта, включая приграничье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашняя атака на российские военные аэродромы отодвинула на второй план новости о боях на...

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Так, даже украинские источники признают, что в Сумской области ВСУ практически ежедневно теряют населенные пункты.

Последними территориальными приобретениями ВС РФ здесь стали села Алексеевка и Кондратьевка.

«Таким образом до стратегически важного пгт Хотень нам осталось пройти около 4 км, а до областного центра Сум расстояние сократилось до менее 18 км. Тем временем бои в Юнаковке сместились в южную часть села и вероятней всего скоро будет объявлено и о его освобождении.

Это событие станет важным этапом в операции по освобождению Сум от тирании режима Зеленского так как севернее Юнаковки находятся поросшие лесом холмы, заняв которые мы сможем не только подтянуть свой левый фланг, но и получить удобную базу для дальнейшего накопления, а также размещения артиллерии, которая далее будет контролировать огнем всю территорию города», – описывает ситуацию уроженец Сумщины, российский военный блогер Юрий Подоляка.

Наступают российские войска и восточнее, где бои тоже перенесены на украинскую территорию. Здесь промежуточной целью является крупное (почти три тысячи человек до войны) село Мирополье.

В сети же продолжают напоминать, что относительно недавно украинский диктатор Владимир Зеленский провел фотосессию возле Сум. Отмечается, что примета работает – если он снимается возле прифронтового населенного пункта, то в будущем тот переходит под российский контроль, как это было, например, с Авдеевкой и Артемовском

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