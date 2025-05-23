Для многих западных элит Россия все еще больше, чем Российская Федерация – Бортник

Анатолий Лапин.  
23.05.2025 11:34
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, СССР, Украина


Многие старые европейские элиты воспринимают как законное право России на возвращение своих бывших территорий. Для них государства, образованные после развала СССР, – это что-то временное и пограничное.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие старые европейские элиты воспринимают как законное право России на возвращение своих бывших территорий....

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«После переговоров между Путиным и Трампом Россия начала еще более повышать ставки. Пользуясь отсутствием американской реакции на все это, она еще более повышает ставки и аппетиты растут. Мол, если вы не согласны на то, что мы вам предлагаем, помните – выводите свои войска из регионов, вне НАТО статус, меняйте свою внутреннюю гуманитарную политику, мы захотим еще вот этого. Да и вообще, о чем идет речь, это ж гражданская война на территории Советского Союза.

Вот так Россия сейчас подает эту реальность. В России, конечно, большая часть общества этому рукоплещет, это то, что они хотят. Но я вам скажу, несмотря на специфичность этой картины, я боюсь, что много кто на Западе думает так же. Для них что Российская империя, что Советский Союз, что нынешняя Российская Федерация – это разные формы одного государства, которое то расширяется, то скукоживается в своем пространстве

Особенно если мы говорим про старые элиты, элиты «Холодной войны», людей старшего возраста. Они до сих пор мыслят категориями Советского Союза. Для них эти новые страны, которые появились на постсоветской карте, для них это что-то такое, временное, пограничное, буферное, ситуативное», – заявил Бортник.

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