Для многих западных элит Россия все еще больше, чем Российская Федерация – Бортник

Многие старые европейские элиты воспринимают как законное право России на возвращение своих бывших территорий. Для них государства, образованные после развала СССР, – это что-то временное и пограничное.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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