«Деньги есть, заводов нет» – полковник СБУ о кризисе ВПК на Западе

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У стран Запада есть деньги на военное производство, но нет нужного количества оборонных заводов, способных справиться с нагрузкой.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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