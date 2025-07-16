«Деньги есть, заводов нет» – полковник СБУ о кризисе ВПК на Западе
У стран Запада есть деньги на военное производство, но нет нужного количества оборонных заводов, способных справиться с нагрузкой.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они считают, сколько необходимо для обеспечения выполнения боевых задач своими вооруженными силами. А у них не хватает. Что они делают? Они делают запрос в Министерство обороны: «Для обеспечения выполнения задач нам необходимо то-то, то-то». Министерство обороны выносит это на Кабмин: «Минфин, деньги давайте». Они говорят: «Деньги-то дадим. Минпромпромышленности, у нас есть заводы, которые это могут выпускать?» – Да нет. Деньги есть, заводов нет.
Вот что сейчас самое главное, самая большая проблема у стран НАТО и у Запада. Они провели демилитаризацию своей экономики, у них деньги есть, а товара нет. Ты можешь деньгами ходить там с мешками, продайте мне что-то. А кто продаст?», – резюмирует Стариков.
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