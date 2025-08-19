CNN: На радость Путину, переговоры у Трампа по Украине рискуют закончиться провалом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Состоявшиеся ночью переговоры по Украине в Вашингтоне могут оказаться безрезультатными, поскольку многое не устроит Россию, признает CNN.

В качестве примера приводится идея итальянского премьера Мелони о предоставлении Украине неких «гарантий безопасности» по аналогии со статьей 5 устава НАТО:

«Российский лидер ведет войну, чтобы подавить стремление своего соседа вступить в НАТО. Зачем ему соглашаться на соглашение, которое предоставит Украине статус псевдо-альянса?».

CNN опасается, что спорные вопросы «могут помешать Трампу добиться мира и разрушить единство Запада — к радости Путина».

Одним из самых проблемных вопросов остается требование России вывести ВСУ из Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».