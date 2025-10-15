Ходят слухи, что американские Томагавки уже могут находиться на территории Украины. В частности, военный эксперт и бывший офицер американской армии Станислав Крапивник не исключил, что мобильные платформы для крылатых ракет уже на месте.

В общем, паника в сети серьёзная, однако не стоит забывать, что нечто подобное уже творилось, когда американцы хотели передать Киеву системы ATACMS и HIMARS. Подобных взглядов придерживается известный геополитик Джон Миршаймер, который считает, что Томагавки ничем не помогут.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

«НАТО хочет затеять драку с русскими, а всё потому, что те побеждают на поле боя. Европейцы в отчаянии делают всё возможное, лишь бы расшевелить общественность и заручиться поддержкой США, особенно Трампа, чтобы тот усилил давление на Россию. Вот что мы наблюдаем. И мы возвращаемся к вопросу: а дальше что? Вариантов здесь попросту нет. У Запада кончились патроны. Отправка Томагавков проблему не решит, как в своё время не решили ни ATACMS, ни HIMARS. Панацеи не существует. Русские победят. Для НАТО это будет унизительным поражением, что неприемлемо для лидеров Альянса и известных нам европейских политиков. Поэтому они в отчаянии», – считает Джон Миршаймер.

Однако чтобы понять историю с Томагавками, нужно вспомнить, что предшествовало этим событиям. В 1988 году вступил в силу договор, заключённый Горбачёвым и Рейганом, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в категорию которых входит и Томагавк. По договору нужно было ликвидировать, не производить, не хранить и не использовать такие ракеты наземного базирования. Их можно было иметь только в море.

Так продолжалось до 2019 года, когда американцы решили начать передвигать свою военную инфраструктуру как можно ближе к нашим границам, чтобы создать угрозу и давить на руководство России. В 2019 году, несмотря на призывы России, Трамп вышел из этого соглашения под надуманным предлогом, что Китай в этом соглашении не участвует.

До этого американцы уже начинали размещать в Европе так называемые ПРО, направленные на несуществующие тогда иранские ракеты. Находились они у самых границ СНГ, поближе к России – в Польше и в Румынии. Таким образом, американцы создали платформы для запуска оборонительных ракет, однако которые можно использовать и для запуска тех самых Томагавков.

После выхода США из РСМД усилиями Трампа американцы начали активно внедрять в массы тему размещения Томагавков на Украине. К концу 2021 года тема настолько разошлась, что вскоре началась специальная военная операция, а незадолго до этого Россия всячески требовала остановить продвижение НАТО в нашу сторону и военное освоение территории Украины Альянсом.

Поэтому сейчас, когда США собираются дать Киеву Томагавки, они на самом деле не хотят передать их киевскому режиму. Они собираются выполнить всё тот же план размещения ракет на Украине, который внедряли до 2022 года. Выходит, что это последовательное движение НАТО на Восток, которое начал Трамп, выйдя из договора РСМД; Байден его поддержал, а Трамп сегодня всего лишь продолжает прежние действия, приведшие к войне на Украине.

Что касается остального, то в декабре 2024 года министр обороны Белоусов говорил, что такие же ракеты, которые сейчас размещаются по плану в Германии и Голландии, будут иметь подлётное время до наших жизненных центров примерно 8-10 минут. Если же эти ракеты будут размещены на Украине, то время подлёта сократится до 5 минут, как сократится и само время их перехвата. А я напомню, что Томагавки способны нести ядерный заряд до 150 килотонн, но никакие системы обнаружения не способны распознать, чем именно оснащены эти летящие цели: осколочно-фугасной боевой частью или ядерной боеголовкой.

Поэтому, когда на Западе обсуждается передача Томагавков Украине, потому что она якобы вся такая бедная-несчастная и страдает из-за России, то американцы на самом деле создают информационную обёртку, под которой хотят передать ракеты самим себе. Ведь, надеюсь, никто не думает, что, разместив Томагавки на Украине, американцы подпустят к ним украинцев?

Это всё не из-за действий России, а из-за того, что они ещё в 2019 году вышли из договора РСМД, чтобы приблизить свои ракеты поближе к России. Они не успели это сделать в 2021 году и хотят поставить их там сейчас. Это единый план, который никоим образом не связан с действиями России сегодня и тянется уже не просто десятилетиями, а целыми поколениями.

И нет никаких способов с кем-то договориться или вывести войска из Украины. Россия пока что молчит, но должна будет как-то жёстко отреагировать, чтобы этого не допустить. А что до рассуждений политолога Джона Миршаймера о том, что «у Запада кончились патроны» и «они в отчаянии», то это просто информационный шум, чтобы оправдать продвижение НАТО, умаслив россиян перспективой скорой победы и отвести их внимание от реальной причины размещения ракет на Украине.