Чалый: Ругать Трампа опасно для Украины. ЕС нас не спасет

Несмотря на ухудшения отношений с администрацией Дональду Трампа, офису Владимира Зеленского лучше помалкивать, поскольку замещать американскую военную помощь страны ЕС не спешат.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Другие люди должны это жёстко критиковать – украинское общество, журналисты, комментаторы, но точно не президент страны. Нам помощь США и роль США – здесь нельзя не согласиться – сейчас важна. Европа, к сожалению, не спешит замещать позицию США. Если бы после этого заявления Европа сказала: да, мы солидарны, на президента Украины такое давление, а мы сейчас размораживаем 230 миллиардов на вооружения из замороженных российских активов.

Трамп же за это? За это он критикует. 230 миллиардов разморозить, потому что в Америке только 7 миллилардов всего этих денег, так получилось. Где это решение? Поэтому нельзя только односторонне смотреть на это, мы должны быть с холодной головой. С эмоциями, но с эмоциями имеют право быть люди», – скзал.