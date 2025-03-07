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Запад будет устраивать провокации, обвиняя Россию то в нарушении перемирия, то в атаках под фальшивым флагом, чтобы найти повод атаковать ее.

Такие сценарии обозначил полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон в интервью украинскому ютуб-каналу War & Politics, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это очень вероятно. И я уверен, что войска коалиции будут готовы к этому. Если будет небольшое вторжение, очень важно, чтобы силы коалиции нанесли ответный удар. Что касается операции под чужим флагом, тут сложнее, но здесь ключевую роль играет разведка. Мы очень полагаемся на разведданные, чтобы получить четкую картину. Но самое главное: если будут нарушены правила прекращения огня, то это будет иметь серьезные последствия», – рассуждал Бреттон–Гордон.

Он также пообещал, что небо Украины будет закрыто, и все российские летательные аппараты будут сбиваться.