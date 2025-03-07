Британский полковник: Европейская коалиция готова нанести удар по России

Елена Острякова.  
07.03.2025 18:27
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Запад будет устраивать провокации, обвиняя Россию то в нарушении перемирия, то в атаках под фальшивым флагом, чтобы найти повод атаковать ее.

Такие сценарии обозначил полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон в интервью украинскому ютуб-каналу War & Politics, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад будет устраивать провокации, обвиняя Россию то в нарушении перемирия, то в атаках под...

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«Я думаю, что это очень вероятно. И я уверен, что войска коалиции будут готовы к этому. Если будет небольшое вторжение, очень важно, чтобы силы коалиции нанесли ответный удар. Что касается операции под чужим флагом, тут сложнее, но здесь ключевую роль играет разведка.

Мы очень полагаемся на разведданные, чтобы получить четкую картину. Но самое главное: если будут нарушены правила прекращения огня, то это будет иметь серьезные последствия», – рассуждал Бреттон–Гордон.

Он также пообещал, что небо Украины будет закрыто, и все российские летательные аппараты будут сбиваться.

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