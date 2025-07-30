Британские эксперты: Россия строит базу в Абхазии с учётом гибели крейсера «Москва»

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Воссозданная база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия) не очень подходит для больших кораблей, однако Россия, учитывая опыт гибели крейсера «Москва» и других боевых единиц в ходе СВО, меняет стратегию.

Об этом говорится в докладе, опубликованном британским Королевским институтом международных отношений Chatham House (признан нежелательной в России организацией), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под давлением атак украинских беспилотников Москва попыталась создать более безопасную базу для частей своего флота, инициировав строительство в Очамчире, в 72 км от побережья отколовшейся от Грузии Абхазии. Однако превращение этого небольшого мелководного порта в крупную базу флота требует значительных инвестиций и развития инфраструктуры, что отодвигает достижение Россией цели по вводу его в эксплуатацию… Несмотря на имеющиеся ограничения, «Очамчира» может сыграть стратегическую роль в модернизации Черноморского флота России по мере развития военно-морских сил. Россия извлекает уроки из своих неудач в Чёрном море и уже начала производство собственных беспилотных надводных аппаратов и морских дронов. Учитывая уязвимость, выявленную после потери «Москвы», флагмана Черноморского флота, и сложность замены крупных военных кораблей, Москва, скорее всего, отдаст предпочтение флоту, состоящему из более мелких и маневренных судов, а не традиционным кораблям, уязвимым для атак беспилотников. Военно-морская база в Очамчире хорошо подходит для размещения и развертывания таких небольших судов, что делает ее важным элементом будущей морской стратегии России», – говорится в документе.

Авторы также опасаются, что база ВМФ РФ в Абхазии может потенциально угрожать «среднему коридору» – маршруту поставки товаров из Китая в Европу.