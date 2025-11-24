Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бандеровский режим на Украине требует у США силовых гарантий своего сохранения у власти в Киеве. Это следует из интервью посола в Вашингтоне Ольги Стефанишиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломатки, США представили документ о гарантиях безопасности для Украины, «созданный по образцу статьи 5» устава НАТО. Однако гипотетическое «нападение России» влечёт за собой лишь консультации по необходимым ответным мерам.

«Это не формальное или подробное описание того, что представляют собой гарантии безопасности. Это документ, определяющий намерение правительства США обеспечивать безопасность, что-то вроде статьи 5 Вашингтонского договора НАТО », – сказала Стефанишина в интервью CBS.

Попеняла она американцам и за прошлое.

«У нас был разный опыт, включая Будапештский меморандум. Мы отказались от ядерного оружия, у нас были и другие ситуации, из которых мы извлекли уроки».

В целом предложенный Украине план не соответствует представлениям Киева о справедливости.