Бандеровский режим требует от США гарантий вечного сохранения власти
Бандеровский режим на Украине требует у США силовых гарантий своего сохранения у власти в Киеве. Это следует из интервью посола в Вашингтоне Ольги Стефанишиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По словам дипломатки, США представили документ о гарантиях безопасности для Украины, «созданный по образцу статьи 5» устава НАТО. Однако гипотетическое «нападение России» влечёт за собой лишь консультации по необходимым ответным мерам.
«Это не формальное или подробное описание того, что представляют собой гарантии безопасности. Это документ, определяющий намерение правительства США обеспечивать безопасность, что-то вроде статьи 5 Вашингтонского договора НАТО », – сказала Стефанишина в интервью CBS.
Попеняла она американцам и за прошлое.
«У нас был разный опыт, включая Будапештский меморандум. Мы отказались от ядерного оружия, у нас были и другие ситуации, из которых мы извлекли уроки».
В целом предложенный Украине план не соответствует представлениям Киева о справедливости.
«Ни один из пунктов не касается принуждений российской стороны. Конечно, признается, что это агрессия. Есть несколько пунктов, касающихся возвращения заложников и военнопленных, но это определенно не касается правосудия. Этот план не касается справедливости и правды в этой войне и агрессии. Он касается, знаете ли, прекращения войны и военных действий».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: