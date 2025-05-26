Австрия собирается усилить СВО беглыми чеченскими уклонистами

Сергей Рыжов.  
26.05.2025 10:52
  (Мск) , Москва
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Австрия, беженцы, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Новостное агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебные документы пишет, что правительство Австрии депортирует беженцев из Чечни обратно в РФ,  где их могут отправить на СВО.

«В 2025 году Австрия выслала двух чеченцев, которые подали заявление на предоставление убежища после получения повесток в РФ, сообщает Суд не нашел «реальной угрозы» призыва. Австрийские чиновники также заявили, что чеченцы  могли бы «избежать мобилизации… поселившись в Москве». По данным австрийских властей, оба заявителя слишком стары для призыва на военную службу, поскольку, по их словам, это правило распространяется только на российских мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, что оспаривается правозащитными организациями», – говорится в публикации.

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Новостное агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебные документы пишет, что правительство Австрии...

Ссылаясь на результаты полицейских расследований, власти Австрии считают, что чеченские уклонисты «будут угрожать национальной безопасности». В свою очередь беглецы из Чечни говорят, что их несправедливо связывают с религиозным экстремизмом.

«Для многих австрийцев чеченец автоматически означает террорист», – жалуется Роза Дунаева, активистка чеченских  эмигрантских сепаратистов из Вены. По ее словам, власти в ЕС «прекрасно знают, что депортированных могут завербовать для участия в боевых действиях на Украине».

Отмечается, что еще в 2006 году ЕС заключил с Россией соглашение о содействии возвращению осужденных подозреваемых. Несмотря на противодействие Брюсселя, Австрия никогда не ставила это соглашение под сомнение.

Экстрадиции ускорились после того, как в 2020 году Австрия впервые подверглась нападению джихадистов. После убийства школьного учителя во Франции чеченским беженцем в 2020 году Австрия создала специальное полицейское подразделение для наблюдения за чеченской общиной.

Хотя после начала СВО никакого сотрудничества с ней не было, Австрия «воспринимает отсутствие реакции Москвы на уведомления о депортации как молчаливое одобрение», говорится в документах.

По данным новостного агентства, поскольку сейчас рейсы между ЕС и Россией отменены из-за санкций, депортации осуществляются самолетами через Сербию, Азербайджан и Грузию.

При этом, Австрия не публикует статистику высылок чеченцев, МВД страны не ответило на запросы AFP.

Отмечается, что в Австрии еще со времен двух чеченских войн  живет от 30 до 40 тысяч чеченцев, это самая большая чеченская диаспора в ЕС в расчете на душу населения.

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