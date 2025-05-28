Американцы назвали главный театр летнего наступления России на Украине

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Принадлежащее основателю «Амазон» Джеффу Безосу американское издание The Washington Post анализирует военные планы России на Украине на это лето, и приходит к выводу, что, несмотря на идущие сейчас трансграничные операции российской армии по созданию буферной зоны на Сумщине, они имеют характер, скорее, отвлекающего ВСУ маневра, а основным театром военных действий и ключевым направлением летней российской кампании на Украине, скорее всего, по-прежнему, останется Донбасс.

Главными целями масштабного летнего наступления российской армии на Донбассе, по данным издания, станет взятие под контроль западной части региона – с городами Покровск и Константиновка. Одновременно, в качестве отвлекающего и сковывающего ВСУ маневра, планируются удары вдоль границ Сумской и Харьковской областей — туда уже переброшены 125 тысяч российских военных.

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Для Украины, по мнению аналитиков WP, наилучшей стратегией в условиях дефицита живой силы, является активная оборона.

«Полный контроль над Донецкой областью — одна из главных задач Путина с тех пор, как в начале 2022 года не удалось взять Киев. Некоторые эксперты считают, что наступление фактически уже началось, несмотря на продолжающиеся — но малорезультативные — мирные усилия, продвигаемые США», – говорится в публикации.

«Параллельно с основной атакой в Донецком регионе, примерно 70% территории которого уже находится под российским контролем, Кремль планирует отвлекающие удары по приграничным районам Сумской и Харьковской областей, чтобы усилить давление на украинские войска, чьи силы и так уже на пределе. Цель России — сковать украинские силы вдоль всей линии фронта, особенно в районах Сум и Харькова, в то время как главные усилия сосредоточены на Покровске и Константиновке, за которые идут бои уже почти год», — пишет газета, ссылаясь на военных экспертов.

В украинской Сумской областной военной администрации официально подтвердили, что россияне контролируют часть населенных пунктов в приграничных районах региона. Как сообщил начальник Сумской ОВА.Олег Григоров, речь идет о селах Новеньком и Басовке Юнаковской общины, а также Веселовке и Журавке Хотинской общины.

О том, что эти села взяты под контроль российскими военными, сообщал ранее украинский паблик Deep State.

Также в Сумской ОВА подтвердили, что в окрестностях села Водологи и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины продолжаются бои.

Всего за последние дни, по данным OSINT-проектов, под контроль России перешло более 60 кв. км Сумской области. Российские военные также смогли закрепиться на востоке Сумской области рядом с границей России и Украины в районе Кореневского и Суджанского районов Курской области.

Российские военные перешли границу Сумской области еще в феврале, отмечает издание, однако вся территория в районе Веселовки, Журавки, Басовки и Новенького Сумской области до сих пор считалась серой зоной.

Как указывает американский Институт изучения войны на своих картах, на сегодняшний день российские военные заняли большую часть сел Локня и частично Беловоды.

Тем не менее, по мнению авторов WP, ни Сумская, ни Харьковская область не дадут России тот стратегически важный плацдарм, который она ищет.

«Россия сосредоточится на Донбассе. Всё остальное будет отвлечением и рассредоточением украинских ресурсов и внимания», — утверждают западные специалисты.

При этом, издание приводит такие цифры: для взятия Авдеевки — сравнительно небольшого, но хорошо укрепленного города в Донецкой области — в феврале 2024 года, России понадобилось 80 тысяч солдат и изнуряющая многомесячная осада.

«Сейчас, по данным украинской разведки, на границе с Сумской и Харьковской областями сосредоточено около 125 тысяч российских военных — этого недостаточно, чтобы захватить две областные столицы. Скорее всего, эти войска будут использоваться для захвата узкой приграничной полосы украинской территории. Россия уже заявила, что стремится создать «буферные зоны», чтобы предотвратить украинские атаки на Курскую и Белгородскую области», – пишет издание.

Впрочем, скептики говорят, что идея с созданием буферной зоны не так страшна Украине, поскольку растянет российский фронт на сотни километров вплоть до границы с Белоруссией и отвлечет российские резервы от операции на Донбассе.