Американцы настроены отползать от Украины

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США будут дистанцироваться от Украины, но сделают это не резко, как в Афганистане, а более плавно.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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