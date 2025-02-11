Американцы настроены отползать от Украины
США будут дистанцироваться от Украины, но сделают это не резко, как в Афганистане, а более плавно.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы настроены потихонечку сворачивать проект, отползать. Вот, как все это будет? Я не думаю, что будет как с Афганистаном – там тоже понимают, что два раза за десятилетие – это будет перебор, но то, что того режима поддержки, который был в 22-24 году уже точно не будет…
Я думаю, что партнеры постараются, особенно представители команды Трампа, успокоить Владимира Александровича, чтобы обошлось без эпатажа, чтобы не было такого, как на Вильнюсском саммите НАТО, когда он расстроил многих участников, наш президент, жесткой риторикой. Всяко может быть, но, скорее всего, условия, рамки – договариваться не будут, будут выставлять условия», – заявил Золотарев.
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