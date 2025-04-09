Зрада от обслуги Зеленского: США не могут ввести пошлины против России

Анатолий Лапин.  
09.04.2025 15:00
  (Мск) ,  Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Экономика


США не ввели повышение пошлин в отношении России, потому что это они зависят от импорта российских товаров.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не ввели повышение пошлин в отношении России, потому что это они зависят от...

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«Формально России это пока что не касается. Это многих удивило, даже США, потому что на самом деле, у США в торговле с Россией тоже дефицит. Он не такой большой, там три миллиарда дефицита. Но другое дело, что там товары, которые они покупают, скажем так, их нечем заменить.

Это минимум, там же и сокращение произошло, действительно, санкции работают, в следствие санкций фактически торговля сократилась на порядок, более чем в 10 раз. Но то, что они покупают, – это ядерное топливо, это палладий, платина и так далее, и еще удобрения есть. Они их не могут заменить», – заявил Фесенко.

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