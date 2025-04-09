Зрада от обслуги Зеленского: США не могут ввести пошлины против России

США не ввели повышение пошлин в отношении России, потому что это они зависят от импорта российских товаров.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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