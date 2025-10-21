Зрада от Арестовича – Россия не бьет по гражданским на Украине

Анатолий Лапин.  
21.10.2025 11:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 417
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Если сравнить СВО на Украине с другими конфликтами, то по соотношению интенсивности боевых действий и числу жертв среди местного населения можно сделать вывод, что армия России действительно целенаправленно наносит удары исключительно по украинским военным объектам.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тут вопрос в чем? Мы об этом говорили миллион раз, можем повторить еще раз. Потери гражданского населения непропорциональны той военной силе, которую Россия применяет по объектам в тылу украинских войск. Если бы они били по гражданским, как утверждает наша пропаганда, целенаправленно, то потери бы были на порядок больше, а то и на два порядка. Этого не наблюдается всю войну. Поэтому, конечно, они бьют по объектам, которые они считают военным», – заявил Арестович.

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос поднимал ли он в разговоре с Владимиром Путиным «удары по гражданским», заявил, что большинство погибших составляют военные.

