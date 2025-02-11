«Зрада и Ганьба!»: Рада одобрила покупку российских реакторов для АЭС

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Верховная рада решила купить за 500 миллионов евро у Болгарии два реактора российского производства для Хмельницкой АЭС.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Верховной рады от «Слуг народа» Олег Семинский подчеркнул, что это будет очень выгодный проект для Украины.

«Это уникальная история для Украины, потому что речь идет о быстром завершении строительства, в течение 3-4 лет. Средства оборотные «Энергоатома», а также инвестиции. К примеру, «Westinghouse» готов на 10% участвовать финансово в этом проекте», – расхваливал Семинский.

Однако у ряда других депутатов законопроект вызвал резкую критику.

Так, депутат Верховной рады Инна Совсун подчеркнула, что платить за это в итоге придётся всё равно простым украинцам.

«Это проект, о котором мы будем говорить еще десятилетия. Потому что мы будем выплачивать за него деньги из государственного бюджета. Мы будем выплачивать за него деньги через тарифы, которые будут платить украинские граждане. Все знают, что это реакторы Росатома, против которого Украина третий год требует санкции. Мне очень сложно объяснять международным партнерам важность введения санкций против Росатома, если Украина параллельно с этим покупает реакторы Росатома», – возмущалась Совсун.

Тем не менее, документ поддержали 269 депутатов, и законопроект был принят во втором чтении.

При этом депутаты отметили, что даже в случае покупки прав на строительство, всё равно его не будет без нового голосования в Раде.

Тем не менее, даже покупка остаётся под вопросом, потому что ряд парламентариев пообещали заблокировать этот законопроект.