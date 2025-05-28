Знаменательное заседание епископов обошлось без новых шагов к расколу. Расправа над УПЦ неизбежна

27 мая в Киеве состоялось заседание священноначалия УПЦ. Слухи об этом событии, грозившем ознаменовать полное отпадение от Матери-Церкви, ходили разные. Кто-то думал, что это будет синод, кто-то – что целый собор. По итогу оказалось – «встреча епископов».

Прошла она вскоре после того, как м. Онуфрий обратился к Поместным Церквям с призывом о признании независимости УПЦ. В канун 3 годовщины «Феофаниевского собора», который верные канонической Церкви именуют не иначе как «раскольничьим».

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Вот текст:

«К сожалению, после начала полномасштабного вторжения Московский Патриарх Кирилл полностью встал на сторону российского политического руководства, последовательно оправдывая военную агрессию против Украины… Собор, состоявшийся 3 года назад… коренным образом изменил жизнь нашей Церкви. После 27 мая 2022 года мы больше не являемся частью Московского Патриархата… Мы надеемся, что вся семья Автокефальных Поместных Церквей морально поддержит нас, одобрит…».

Прозвучало это в ожидании «дня икс» – 24 мая, даты истечения 8 месяцев, данных Верховной радой на «добровольный» переход в «лоно» ПЦУ. Теперь ожидаются репрессии куда более масштабные, чем прежде. Старт им дал глава госслужбы «по вопросам этнополитики и свободы совести» Еленский. Экс-коммунист, боровшийся с религией, а потом сделавшийся адептом ПЦУ. Объявил о проверке «на связь с РПЦ» Киевской митрополии, по результатам которой ее могут ликвидировать.

«Но если будет сделано заявление о том, что «мы выходим из Синода РПЦ, из Синодальных комиссий и Архиерейского Собора», тогда этот закон не применяется к исследуемой нами религиозной организации», – подчеркнул оборотень.

Потому-то, видимо, и назначили сбор епископата, где ожидалось оформление полного разрыва с Матерью-Церковью и отправка автокефальных циркуляров в Поместные Церкви.

Наезд же на КМ означает, что Зе-режим решил прибегнуть к зачисткам, начиная с верхов. Закрытие митрополии должно послужить сигналом местным властям к ликвидации региональных епархий. Начинают с них, ибо по закону надо судиться с каждым приходом – отдельным юридическим лицом. На местах им помогали епархии, и в смысле юридическом, и в других. Но теперь, если епархии запретят, то многие приходы останутся беспомощными. Ну какой деревенский батюшка, бедный и юридически некомпетентный, сможет состязаться с карательной судебной машиной?

Видимо, поэтому появилось заявление предстоятеля. Однако что касается «встречи епископов», повторимся, никакого кардинального решения там не приняли. Потому, вероятно, что, кроме внутренних отступников, прибыли туда истинные подвижники Православия – такие, как м. Черкасский и Каневский Феодосий (его слова вы можете услышать на нижеприведенном видео). Свой голос ему также делегировал м. Запорожский Лука.

«Их всегда отличала верность канонам и, значит, РПЦ, – говорит наш старый знакомый, прихожанин Лавры Олег. – Несмотря на все преследования, которым они подвергаются. Должен сказать, что и сотни простых священников тоже сохраняют верность. Они поминают Патриарха, открыто или тайно, они против самозваной «автокефалии»!».

Олег считает, что обращение может дать толчок к новому мировому расколу в Православии. Хотя и понятны причины, вызвавшие его. Отрадно, что синод пока не решился на его официальное оформление. Надеемся, и не решится.

«Недавно был захвачен собор в Хмельницком, – продолжает наш собеседник. – Туда бандиты из ПЦУ с полицией не пустили м. Онуфрия. Но и после этого местный владыка заявил: «Будем молиться за власть и наше воинство!» Домолились уже, прости меня, Господи…».

Сюда добавим еще факт. Один из главарей «Азова» призвал хватать «московских попов», чтобы менять их на пленных «побратимов». Благодарность за усилия УПЦ по освобождению головорезов из «Азовстали».