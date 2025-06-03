Живов не согласился с официальной версией «теракт» на стратегических аэродромах

Атака на самолеты-ракетоносцы сил ядерного сдерживания – это военная диверсия, а не террористический акт.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог, военблогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террористический акт – это неизбирательное убийство людей по идеологическим, религиозным, политическим признакам. Людей, а не самолетов. Люди, если верить Минобороны, в этой атаке не пострадали. Поэтому назвать атаку терроризмом с точки зрения классического понимания этого термина сложновато.

В Брянске – подрыв моста, убийство людей в поезде, – это чистый терроризм. Но то, что произошло в регионах, где находятся наши стратегические аэродромы – это акт военной диверсии. Это в чистом виде военная диверсия, направленная на снижение обороноспособности страны, часть ядерного арсенала.

Почему называют террористическим актом понятно. Потому что не очень удобно называть это военной диверсией – это акт войны и требует ответа. Тогда как акт терроризма требует расследования», – пояснил он.