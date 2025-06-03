Живов не согласился с официальной версией «теракт» на стратегических аэродромах

Катя Добрина.  
03.06.2025 16:58
  (Мск) , Севастополь
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Атака на самолеты-ракетоносцы сил ядерного сдерживания – это военная диверсия, а не террористический акт.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог, военблогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака на самолеты-ракетоносцы сил ядерного сдерживания – это военная диверсия, а не террористический акт....

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«Террористический акт – это неизбирательное убийство людей по идеологическим, религиозным, политическим признакам. Людей, а не самолетов.  Люди, если верить Минобороны, в этой атаке не пострадали. Поэтому назвать атаку терроризмом с точки зрения классического понимания этого термина сложновато.

В Брянске – подрыв моста, убийство людей в поезде, –  это чистый терроризм. Но то, что произошло в регионах, где находятся наши стратегические аэродромы – это акт военной диверсии. Это в чистом виде военная диверсия, направленная на снижение обороноспособности страны, часть ядерного арсенала.

Почему называют террористическим актом понятно. Потому что не очень удобно называть это военной диверсией – это акт войны и требует ответа. Тогда как акт терроризма требует расследования», – пояснил он.

По словам обозревателя, если силы ядерного сдерживания России ослабнут, выше вероятность что западные страны решатся провести уже не гибридную, а полноценную войну с Россией.

«Когда была опубликована информация о том, что Зеленский предупредил Трампа, американцы очень болезненно на это реагировали: публикацию поправили, упоминание об этом убрали, сделали официальное заявление, что Украина не предупреждает США о диверсиях.

Потому что в Америке прекрасно понимают, что совершен акт военной диверсии, направленный против сил ядерного сдерживание Российской Федерации, что как раз в интересах США. И это в общем небольшой секрет, это и в их документах написано. Но ещё в этом официально признаться в прессе – это как бы уже совсем «зашквар». Поэтому они очень быстро всю эту историю отыграли обратно», – заключил Живов.

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