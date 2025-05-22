Зелёный свет фильмы про СВО получат, когда погонят из кино либералов – Бурляев

Художественные фильмы о специальной военной операции появятся только после отмены принятого при Ельцине закона о культуре, запрещающего государству вмешиваться в творческие процессы, но обеспечивающего их рублем.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осмысления не произошло, мы отстаём, наше игровое кино в рассказе об СВО... Я анализировал, что в Великую Отечественную войну от 1941 года до 1944-го, пока шла война – в прокат СССР вышло 80 игровых фильмов, кинодрам, которые поднимали дух народа. В год по 20 фильмов выходило во время войны. Разве сейчас мы так работаем? Очень с этим неблагополучно, тоже нужно дозревать», – отметил он.

При этом в создании и продвижении фильмов патриотической направленности есть определенные проблемы, которые народный артист связывает с безответственностью и отсутствием госзаказа.