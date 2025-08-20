Зеленскому отводят несколько месяцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимиру Зеленского недолго осталось быть у руля Украины. И не факт, что этот процесс будет бескровным.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко, отвечая на соответствующий вопрос, заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, возможно, оптимист, но думаю, что ждать уже недолго, как говорится. Несколько месяцев, возможно. Я думаю, что в этом году произойдёт уже смена власти в Украине», – говорит эксперт.

У него поинтересовались, будет ли при этом смена власти бескровным процессом.