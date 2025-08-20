Зеленскому отводят несколько месяцев

Игорь Шкапа.  
20.08.2025 11:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 881
 
Дзен, Политика, Украина


Владимиру Зеленского недолго осталось быть у руля Украины. И не факт, что этот процесс будет бескровным.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко, отвечая на соответствующий вопрос, заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, возможно, оптимист, но думаю, что ждать уже недолго, как говорится. Несколько месяцев, возможно. Я думаю, что в этом году произойдёт уже смена власти в Украине», – говорит эксперт.

У него поинтересовались, будет ли при этом смена власти бескровным процессом.

«Это предугадать невозможно. Говорить о том, что Зеленский сам уйдёт из власти, сам оставит свой пост… это, наверное, был бы, самый идеальный для Зеленского вариант с точки зрения самосохранения. А уже как будет происходить отстранение, если он не уйдет добровольно, – это уже вопрос к тем, кто будет этим заниматься», – резюмировал Бондаренко.

