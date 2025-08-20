Зеленскому отводят несколько месяцев
Владимиру Зеленского недолго осталось быть у руля Украины. И не факт, что этот процесс будет бескровным.
Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко, отвечая на соответствующий вопрос, заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я, возможно, оптимист, но думаю, что ждать уже недолго, как говорится. Несколько месяцев, возможно. Я думаю, что в этом году произойдёт уже смена власти в Украине», – говорит эксперт.
У него поинтересовались, будет ли при этом смена власти бескровным процессом.
«Это предугадать невозможно. Говорить о том, что Зеленский сам уйдёт из власти, сам оставит свой пост… это, наверное, был бы, самый идеальный для Зеленского вариант с точки зрения самосохранения. А уже как будет происходить отстранение, если он не уйдет добровольно, – это уже вопрос к тем, кто будет этим заниматься», – резюмировал Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: