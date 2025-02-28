Зеленскому лучше не злить Трампа, чтобы не получить ответный удар – соратница президента США

Анатолий Лапин.  
28.02.2025 14:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский поступает глупо, критикуя американского лидера Дональда Трампа публично.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член Конгресса США, член Республиканской партии, эмигрировавшая из Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский поступает глупо, критикуя американского лидера Дональда Трампа публично. Об этом...

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«Я думаю, что любому иностранному лидеру не стоит публично оскорблять президента Трампа. Знаете, если у вас есть разногласия, лучше их решить. Он – президент страны, которая многое сделала, знаете ли, во всем мире, и сейчас он – единственная надежда на то, что война не будет разгораться дальше. Так что я думаю, что это очень неразумно. Я бы сказала, что это плохая идея, и президент Трамп обычно отвечает ударом на удар.

Если вы хотите вступить с ним в открытую конфронтацию, будьте готовы. Но вам придется заплатить за это, потому что он начнет говорить правду. И я не думаю, что президенту Зеленскому стоит делать такие заявления», – заявила Спартц.

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