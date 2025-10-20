Зеленского не будет за столом Путина и Трампа – немецкий профессор

Анатолий Лапин.  
20.10.2025 11:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 6
 
Война, Дзен, Политика, Россия


Владимир Зеленский навряд ли будет сидеть за столом переговоров с американским и российским лидерами в Будапеште. Пока не проработана дорожная карта по прекращению конфликта, его участие в этом процессе необязательно.

Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил немецкий профессор геополитики Клеменс Фишер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он будет тем человеком, который не будет сидеть за столом. Является ли это требованием Путина или Трамп просто согласился с ним, трудно сказать. Но я предполагаю, что Путин в настоящее время не хочет, чтобы Зеленский сидел за столом. И в этом нет особого смысла, пока нет четкого однозначного способа положить конец этой войне, чтобы они сидели за столом с Зеленским.

Трамп, как бы странно это ни звучало, никогда не был так нейтрален в этом конфликте, как сейчас. И можно только надеяться, что он не оставит этот нейтралитет в ущерб Украине», – заявил Фишер.

