Зеленский, затянув переговоры, сделал России большой подарок

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Украина не собирается идти ни на какие уступки на переговорах, но выигрывает от этого больше Россия.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие-то позиции не сдадут украинцы, какие-то позиции никогда не сдадут русские. Что же делать? Не стыкуется. Потому что любой меморандум – это какое-то согласие с обеих сторон. Кто-то здесь уступил, кто-то здесь. Мы можем сегодня говорить о том, что мы сойдемся с украинцами. А Зеленский и слышать не хочет о наших областях, он поставил условие. «Вон из Крыма», говорит он Путину. Какой же может быть тут меморандум?», – недоумевает полковник.

По его мнению, «Зеленский тянет резину, и делает нам большой подарок».