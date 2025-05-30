Зеленский, затянув переговоры, сделал России большой подарок

Владимир Гладков.  
30.05.2025 08:25
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина не собирается идти ни на какие уступки на переговорах, но выигрывает от этого больше Россия.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не собирается идти ни на какие уступки на переговорах, но выигрывает от этого...

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«Какие-то позиции не сдадут украинцы, какие-то позиции никогда не сдадут русские. Что же делать? Не стыкуется. Потому что любой меморандум – это какое-то согласие с обеих сторон. Кто-то здесь уступил, кто-то здесь. Мы можем сегодня говорить о том, что мы сойдемся с украинцами. А Зеленский и слышать не хочет о наших областях, он поставил условие. «Вон из Крыма»,  говорит он Путину. Какой же может быть тут меморандум?», – недоумевает полковник.

По его мнению, «Зеленский тянет резину, и делает нам большой подарок».

«Чем больше Киев будет тянуть резину, тем мы больше и больше будем овладевать населенными пунктами, которые находятся под контролем Украины. Тяни, тяни резину, Зеленский, пока мы, может, снова под Киевом не окажемся», – добавил Баранец.

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