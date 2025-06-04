Зеленский в шоке от своего рейтинга

Елена Острякова.  
04.06.2025 15:59
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский только недавно узнал реальные показатели своего рейтинга.

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью ютуб-каналу «Свободная пресса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский только недавно узнал реальные показатели своего рейтинга. Об...

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«Мне говорят, что наконец кто-то достучался до Зеленского и показал ему реальные соцопросы. Он до последнего считал, что его действительно все любят. Как артист, которому все аплодируют. Он увидел, что реальные цифры поддержки власти просто катастрофичные», – сказал Царев.

Реальный рейтинг Зеленского он не назвал, но указал, что «партия войны» на Украине не набирает даже 20%.

По данным опроса КМИС, проведенного в начале мая, 74% украинцев доверяют Зеленскому. Правда, избирательные рейтинги социологические компании Украины не публикуют с 2022 года.

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