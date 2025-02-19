Президент Украины Владимир Зеленский больше не пользуется доверием как внутри страны, так и среди западных партнеров.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский больше не пользуется доверием не только у нас или у нового американского правительства, но и у европейцев. И у украинского народа он тоже не пользуется доверием. Это касается и беженцев, и тех, кто уехал из Украины и живет в Европе или где-то еще, и тех, кто все еще сражается…

Зеленский делает то, что ему говорят люди, которым он принадлежит. Это была администрация Байдена, но также и ряд европейских лидеров, которые считают его своим пуделем. Но Зеленский также выглядит как лидер, которого украинцы избирали четыре года, а последние полтора года или около того, как военный диктатор. И сам Зеленский выглядит все хуже. Я имею в виду, что он выглядит так, будто под кайфом», – заявила Квятковски.