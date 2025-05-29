Зеленский превратился в назойливую муху для Запада

Лидеры западных государств устали от постоянных просьб и назойливости Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад по-разному относится к Зеленскому. Есть видимая позиция, а есть и реальная. Буквально неделю назад я был в одном из европейских государств, где общался в непринужденной форме с советником премьер-министра этого государства, который сказал: «Зеленский к нам часто обращается, ну а мы обходимся отписками».

Сказал он это немного в другой форме, применяя другие слова, которые здесь неприменимы, очевидно, но реалии таковы, что Зеленский уже поддостал многих на Западе. Да, есть интересы Запада, которые сопряжены с тем, что они считают, что Украина должна воевать и поэтому они поддерживают на публике Зеленского. С другой стороны, назойливость Зеленского их достала», – заявил Бондаренко.