Зеленский потребовал гарантий безопасности для всей своей банды, – укро-политолог
Ни НАТО, ни территории не являются главными препятствиями мира на Украине. Зато в число не согласованных пока пунктов входит судьба Владимира Зеленского и его окружения.
Об этом в эфире видеоблога, который ведет экономист Бинай Синх, заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Статус Украины, в чью сферу влияния она войдёт формально и неформально. Понятно, что Украина не станет членом НАТО, но членство в ЕС ещё остаётся перспективой. Какой баланс влияний будет в Украине между Россией и Западом? Очевидно, что это не будет стопроцентный контроль, стопроцентное влияние. Какое будущее Зеленского его команды, и получат ли они личные гарантии поддержки и безопасности на следующий политический цикл? Эти вопросы на самом деле являются корневыми», – сказал Бортник.
По его словам, гипотетическое мирное соглашение будет затрагивать не только Украину.
«Вопрос взаимоотношений между Россией и Западом, раздел сфер влияния политических, безопасных, экономических между Россией и США, Россией и Европой в Восточной Европе. Где проляжет линия реальных сфер влияния? Какие будут торговые потоки? Будут ли базы США в Восточной, Центральной Европе, будут ли на тех базах противоракетные системы и всё остальное. Будет ли российское ядерное оружие в Беларуси. Эти вопросы решаются, и они формально потом отобразятся в продлении или непродлении договора о контроле над ядерными вооружениями, перезаключении или не перезаключении договора о РМСД. Ну и отдельном американо-российском соглашении», – сказал укро-эксперт.
