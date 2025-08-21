Зеленский потребовал гарантий безопасности для всей своей банды, – укро-политолог

Ни НАТО, ни территории не являются главными препятствиями мира на Украине. Зато в число не согласованных пока пунктов входит судьба Владимира Зеленского и его окружения.

Об этом в эфире видеоблога, который ведет экономист Бинай Синх, заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Статус Украины, в чью сферу влияния она войдёт формально и неформально. Понятно, что Украина не станет членом НАТО, но членство в ЕС ещё остаётся перспективой. Какой баланс влияний будет в Украине между Россией и Западом? Очевидно, что это не будет стопроцентный контроль, стопроцентное влияние. Какое будущее Зеленского его команды, и получат ли они личные гарантии поддержки и безопасности на следующий политический цикл? Эти вопросы на самом деле являются корневыми», – сказал Бортник.

По его словам, гипотетическое мирное соглашение будет затрагивать не только Украину.