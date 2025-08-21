Зеленский потребовал гарантий безопасности для всей своей банды, – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
21.08.2025 14:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 399
 
Дзен, Политика, Украина


Ни НАТО, ни территории не являются главными препятствиями мира на Украине. Зато в число не согласованных пока пунктов входит судьба Владимира Зеленского и его окружения.

Об этом в эфире видеоблога, который ведет экономист Бинай Синх, заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни НАТО, ни территории не являются главными препятствиями мира на Украине. Зато в число...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Статус Украины, в чью сферу влияния она войдёт формально и неформально. Понятно, что Украина не станет членом НАТО, но членство в ЕС ещё остаётся перспективой. Какой баланс влияний будет в Украине между Россией и Западом? Очевидно, что это не будет стопроцентный контроль, стопроцентное влияние. Какое будущее Зеленского его команды, и получат ли они личные гарантии поддержки и безопасности на следующий политический цикл? Эти вопросы на самом деле являются корневыми», – сказал Бортник.

По его словам, гипотетическое мирное соглашение будет затрагивать не только Украину.

«Вопрос взаимоотношений между Россией и Западом, раздел сфер влияния политических, безопасных, экономических между Россией и США, Россией и Европой в Восточной Европе. Где проляжет линия реальных сфер влияния? Какие будут торговые потоки? Будут ли базы США в Восточной, Центральной Европе, будут ли на тех базах противоракетные системы и всё остальное. Будет ли российское ядерное оружие в Беларуси. Эти вопросы решаются, и они формально потом отобразятся в продлении или непродлении договора о контроле над ядерными вооружениями, перезаключении или не перезаключении договора о РМСД. Ну и отдельном американо-российском соглашении», – сказал укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить